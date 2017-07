Յութուբը դիտումների քանակով նոր ռեկորդակիր ունի

Հարավկորեացի ռեփեր Psy-ի Գանգնամ սթայլ երգի հոլովակը կորցրել է առաջատար դիրքը Յութուբում. այն այլևս ամենադիտված տեսանյութը չէ կայքում: Վիզ Խալիֆայի և Չարլի Պուտի See You Again կատարումը, հասնելով 2 միլիարդ 895 միլիոն ցուցանիշին, շրջանցել է Գանգնամ սթայլին, որը դիտվել է 2 միլիարդ 894 միլիոն անգամ: Ի դեպ, Գանգնամ սթայլն առաջատար է եղել շուրջ 5 տարի: 2014 թվականին այն հասել է 2.1 միլիարդ դիտման, որից հետո Յութուբը ստիպված էր մեծացնել իր դիտումների հաշվիչի առավելագույն շեմը: