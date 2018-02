ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնն ընդգրկվել է գլոբալ վարկանիշավորման զեկույցում

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը ԱՄՆ Փենսիլվանիայի համալսարանի «Ուղեղային կենտրոններ և քաղաքացիական հասարակություն» ծրագրի 2018թ. հունվարի 30-ին հրապարակված ամենամյա հեղինակավոր “Global Go To Think Tank Index Report” համաշխարհային վարկանիշային զեկույցում «Կենտրոնական Ասիայի լավագույն ուղեղային կենտրոններ» բաժնում զբաղեցրել է 65-րդ հորիզոնականը: Վարկանիշային աղյուսակի տվյալ բաժինը կազմելիս զեկույցի հեղինակները գնահատել են Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Աֆղանստանի, Թուրքմենստանի, Ղրղզստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի շուրջ 200 առաջատար նմանատիպ կենտրոնների գործունեությունը։ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը ուղեղային կենտրոնների (think tank) ձևաչափով գործող հաստատություն է, որը ստեղծվել է 2013 թվականին՝ նպատակ ունենալով նպաստել համալսարանում հետազոտական, վերլուծական գործունեությանը և կամուրջի դեր կատարել մասնավոր հատված-գիտություն-կառավարություն գործընկերային կապերի խորացման գործում, ինչպես նաև համալսարանի ակադեմիական և փորձագիտական հանրույթի ջանքերի համախմբմամբ Հայաստանում ներդնել հետազոտական կազմակերպությունների, պետական կառավարման մարմինների ու գործարար հատվածի արդյունավետ համագործակցության ձևաչափեր: «Ամբերդի» ստեղծմանը նախորդել է համանման կազմակերպությունների գործունեության, արդյունքների և հանրային քաղաքականությունում դերակատարության միջազգային առաջավոր փորձի համալիր ուսումնասիրությունը: Շուրջ 5 տարվա գործունեության արդյունքում կենտրոնը գործընկերային հարաբերություններ է ստեղծել մասնավոր և պետական մի շարք կառույցների, արտերկրի մի շարք վերլուծական կենտրոնների հետ, հրատարակել և հանրությանը, ինչպես նաև շահառու պատկան մարմիններին է ներկայացրել տնտեսության, քաղաքականության, կրթության, գիտության և անվտանգության տարբեր խնդիրների վերաբերյալ մի քանի տասնյակ հետազոտություններ, մշակումներ և բազմաթիվ վերլուծականներ: 2017 թվականին կենտրոնը համագործակցության հուշագիր է ստորագրել ՀՀ Ազգային ժողովի Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ՝ դառնալով հանձնաժողովի պաշտոնական գիտական խորհրդատու-գործընկերը: