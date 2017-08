Լիտվայում ՀՀ դեսպանը եռյակի հայր է դարձել

Լիտվայի Հանրապետությունում, Լատվիայի Հանրապետությունում և Էստոնիայի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը եռյակ է ունեցել։ Այդ մասին նա գրել է իր ֆեյբուքյան էջում․

«Սիրելի՛ բարեկամներ, ուրախությամբ պետք է հայտնենք, որ ուղիղ 40 օր առաջ՝ հունիսի 28-ին Աստծո կամքով Երևանում լույս աշխարհ եկան մեր եռյակ զավակները՝ Աննան, Արմենն ու Ալեքսանդրը: Օգոստոսի 1-ի դրությամբ Աննան կշռում էր 2940 գր, Արմենը՝ 2870 գր, իսկ Ալեքսանդրը՝ 3100 գրամ: Այս հրաշք իրադարձությունը լիովին փոխել է մեր կյանքի ռիթմը, բազմապատկել մեր երջանկությունը: Մաղթում ենք երջանկություն և բարի բախտ բոլոր ընտանիքներին:

Dear friends, we are happy to inform you that on June 28 i.e. 40 days ago by the will of God our triplets - Anna, Armen and Alexander, were born. As of August 1, Anna weighed 2940 gr, Armen 2870 gr and Alexander 3100 gr. This wonderful event has completely changed the rythm of our life, multiplied our happiness. We wish happiness and good luck to every family»!