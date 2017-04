«Երկիր Ծիրանի» կուսակցությունը Երևանի ավագանու ընտրությունների համար հաշվեհամար է բացել

«Երկիր Ծիրանի» կուսակցությունը 2017թ. մայիսի 14-ի Երևանի ավագանու ընտրությունների համար բացել է նախընտրական հիմնադրամի հաշվեհամար։ Տեղեկացնում է կուսակցության լրատվական ծառայությունը։ «Սկսելով Երեւանից, լինելով քաղաքացի, մասնակցիր քո երկրի քաղաքականությանը` վերոնշյալ հաշվեհամարին փոխանցելով մինչեւ հարյուր հազար ՀՀ դրամ»,-նշված է հաղորդագրության մեջ:«Երկիր Ծիրանի» կուսակցության 2017թ. մայիսի 14-ի Երևանի ավագանու ընտրությունների նախընտրական հիմնադրամ հաշվեհամար ՀՀ Կենտրոնական բանկ 103007800032Եվրոյով փոխանցումների ժամանակ կիրառել ստորև ներկայացված բանկային տվյալները.DEUTSCHE BANK, FrankfurtSWIFT code: DEUTDEFFBeneficiary’s Bank: Acc. No 9499120 0000 EURCentral Bank of the Republic of ArmeniaSWIFT (BIG) CODE CBRAAM22Beneficiary 103007800032«Yerkir Tsirani» partyՌուսական ռուբլով փոխանցումների ժամանակ կիրառել ստորև ներկայացված բանկային տվյալները`RUBБанк КорреспондентМежгосударственный банк, МоскваБик 044525362К/с 30101810800000000362 в оперу Московского ГГУ Банка РоссииБанк получателяК/с 30111810400000000002«Еркир Цирани» партияCentral bank of the republic of ArmeniaSWIFT (BIG) code: CBRAAM22Beneficiary: 103007800032«Yerkir Tsirani» party