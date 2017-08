Բաքուն վախենում է, որ կփորձարկվի Իսկանդերը

Ադրբեջանական լրատվամիջոցները արշավ են սկսել համաշխարհային հանրությանն ու իրենք իրենց համոզելու, որ երկրում կան միջոցներ, որոնք կարող են խփել Հայաստանում տեղակայված Իսկանդերները: Հայ քաղաքագետները չեն բացառում, որ Թուրքիային Ռուսաստանի վաճառելիք C-400 զենիթային համալիրները կարող են հայտնվել Ադրբեջանում, իսկ Բաքվի վերլուծաբաններն էլ հայտնում են, որ Թուրքիան անպայման կօգնի Ադրբեջանին: Ընդ որում, ռուս ռազմական փորձագետները, որոնց կարծիքները շռայլորեն ներկայացվում են ադրբեջանական մամուլում, նշում են, որ C-400-ը հազիվ թե կարողանա Իսկանդեր խփել: Ռուսական «Սպառազինությունների արտահանում» ամսագրի խմբագիր, Ռազմավարությունների եւ տեխնոլոգիաների վերլուծության կենտրոնի փորձագետ Անդրեյ Ֆրոլովը, օրինակ, ասում է, որ Իսկանդերի դեմ ավելի շուտ կարող են օգտագործվել ոչ թե ռուսական C 400-երը, այլ իսրայելական ՀՀՊ-ն, որը Բաքուն գնել է: Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նշում են, որ Հայաստանում խիստ մտահոգված են Թուրքիայում C 400-ի հայտնվելով (չնայած պայմանագիրը ստորագրված չէ, իսկ Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցներն այդ պայմանագիրը մեծ հարցականի տակ են դնում): Կարելի է նկատել, սակայն, Ադրբեջանում էլ ավելի շատ անհանգստացած են Հայաստանում Իսկանդերների առկայությամբ: Եվ վախենում են ոչ միայն Հայաստանից, այլեւ Ռուսաստանից: Ֆրոլովը հայտարարել է, որ Իսկանդերները փորձարկվել են Վրաստանում եւ, հնարավոր է, Սիրիայում: militaryrussia.ru-ն հաղորդում է, որ 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին ռուսական կողմից չհաստատված տեղեկություն է ստացվել, որ հնգօրյա պատերազմի ժամանակ ռուսական կողմը Իսկանդեր է օգտագործել Գորիում Վրաստանի տանկային վաշտի բազայի դեմ: Հնարավոր է, համալիրն օգտագործել է Հյուսիսկովկասյան ռազմական օկրուգի 630-րդ ստորաբաժանումը: Փաստորեն, Իսկանդերը փորձարկել են Գորիում, որտեղ ծնվել է Ստալինը: Կասետային ռումբերը պայթել են Գորիի կենտրոնում, զոհվել է 13 մարդ, այդ թվում հոլանդացի լրագրող, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են: Այն ժամանակ շատերը հարց էին տալիս, թե ինչու է հրադադարից մեկ ժամ առաջ Ռուսաստանն Իսկանդեր արձակել: Եզրակացությունը հետեւյալն էր՝ փորձարկում: Ռուսաստանը պոլիգոններ է փնտրում իր սպառազինությունը փորձարկելու համար: Պուտինը չի թաքցրել, որ Սիրիայում ռազմական արշավի նպատակն էր այդ թվում ռուսական սպառազինության ցուցադրությունն աշխարհին: Ռուսաստանի ղեկավարությունը պնդում է, որ Սիրիայում փորձարկումներից հետո սպառազինության պատվերները կտրուկ ավելացել են: Ադրբեջանում վախենու՞մ են, որ Ռուսաստանը նպատակ ունի Ադրբեջանում փորձարկել Իսկանդերը եւ նաեւ ստուգել, թե արդյոք իրենից գնած C 300-ը կամ իսրայելական ՀՀՊ համակարգը, որի գնման մասին տեղեկությունը դեռ հաստատված չէ, կարողանում է խփել այն: Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե ունեն ոչ ռուսական արտադրության զենք, որը կարող է չեզոքացնել Իսկանդերը: Ռուսաստանը պնդում է, որ ՀՀՊ համակարգերը չեն որսում Իսկանդերը: