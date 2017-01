Պոստմոդեռնիզմի «մաչոները»

Մենք այնքան ենք բողոքում մեր համակարգից, որ բաց թողեցինք այն պահը, երբ ընտրական համակարգը գրեթե ամենուրեք դարձավ «հայկական»: Գերտերությունների նոր ընտրությունը ռուսական կայսրությունից մինչև ամերիկյան պետություն, նրանց հնարավոր մերձեցումը հակված է փոխելու աշխարհի քարտեզը, ուժերի համակցությունը և ցավոք՝ մեր ճակատագիրը, և ցավոք՝ դեպի վատը:

Այդ ամեն ինչի խորքային հիմքում ընկած է մեկ ընդհանուր մշակութային ընդանրություն՝ պոստմոդեռնիզմ: Եթե հիշենք պոստմոդեռնիզմը՝ դա տարբեր չափորոշիչների, իդեալների, մոտեցումների և դրանց արտահայտություների խաղաղ գոյակցությունն է ավանդական արժեքների քրիստոնեական աշխարհում քրիստոնեական իդելաների, հանրային օրենքների և այլ մշակութային միտումների հետ: Կարճ ասած, եթե 19-րդ դարում այն մարդը, ով չէր պարում մենուետ կամ չէր կարդում դասական գրականություն, միանշանակ համարվում էր տգետ և ցածր խավի ներկայացուցիչ, ապա 21-րդ դարում նույն մարդու հանրային կշիռը որոշվում է նրա ֆինանսական կշռով և անձնական խարիզմայի չափաբաժնով:

Երկար ժամանակ քրիստոնեական բարոյականության իդեալը (համաձայն իր գաղափարախոսության) ինքնազոհաբերվող մարդն էր: Մարդ, որի շահերը և ձգտումները զոհաբերվում են հանրության շահին: Պոստմոդեռնիզմը թույլ տվեց, որ առաջանան նոր հերոսներ արդեն the show must go on սկզբունքով: Այլևս պետք չէ լինել պարկեշտ, անձնազոհ, բարոյական, այլևս պետք է լինել ուժեղ և աղմկոտ:

Շոումենի դոմինանտ կերպարը այժմ միավորում է Ամերիկայի և Ռուսաստանի ղեկավարներին: Նրանք բռնացրել են հանրության մտայնությունների փոփոխությունը:

Յուրաքանչյուր միջին վիճակագրական արարած ուզում է քիչ ջանք թափել և շատ ստանալ: Ուզում է անցնել թույլատրելի սահմանը և չպատժվել: Ուզում է, որ իրեն կույր կուռքի նման հավատան: Հիշենք անտիկ Հունաստանի աստվածներին, որոնք փախցնում էին ուրիշների կանանց, խաբում էին մահկանացուների, իսկ ազատ ժամանակ վիճում և պատերազմում էին միմյանց հետ:

Ինչպես տեսնում ենք, տեղի է ունենում ոչ թե պոստմոդեռնիստական հանդուրժողականություն, այլ թեքում քրիստոնեական տիպի մշակույթից դեպի հեթանոսական տիպի մշակույթ, որտեղ միջին հանրային վիճակագրականը հեթանոսական լավագույն ավանդույթներով պահանջում է հաց և ներկայացում: Ընդ որում, առավել ապահով երկրների համար ներկայացման, իսկ ոչ ապահով երկրների համար՝ հացի գերակայությամբ:

Հիմա դառնանք Հայաստանին: Հայաստանը մոդեռնիզմի փուլով չանցած՝ ճիշտ որսացել է համաշխարհային միտումը: Մեր իշխող էլիտան սքանչելի ճանաչում է իր հավաքական հաճախորդին: Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր տենչում են հաց և ներկայացում և պարբերաբար ստանում են հացի փշուրներ ընտրակաշառքի և ներկայացման փշուրներ՝ այս կամ այն պաշտոնանկության տեսքով: Ներկայացումների մեջ իբրև բոնուս մտնում է տարբեր ընդդիմադիր ճակատների ձևավորումը, որոնք իրենց հերթին ընդգրկված են հացի համար պայքարում, և այս արատավոր շրջանը ամբողջանում է հայ առաքելական եկեղեցու հացային ներկայացմամբ:

Զարմանալի չէ, որ համաշխարհային մակարդակով գնում է քրիստոնեական արժեքների վարկաբեկում «ժողովրդավարությունը սուտ է, հավասարություն չկա, կինը տղամարդու բարեկամն է, ազատությունը վնասակար է» ճաշախոհանոցային մակարդակով, ահա այդ հեթանոս մեծամասնությունը կազմում է բոլոր կոռումպացված ռեժիմների հիմքը:

Նրանց է ձեռնտու ոչնչության գահակալումը - Кто Был ничем, тот станет всем: Նրանց է ձեռնտու անձնական ագահության, անձնական գահաշորթության, անձնական հանցավորության խրախուսումը: Նրանք արշավում են՝ կլանելով և ոչնչացնելով այն ամենը, ինչ քաղաքակրթությունը հավաքել էր իդեալների գաղափարական առանցքի վրա:

Ամերիկայում հետադարձ հայացքով խառնվել են իրար՝ ասելով, որ Ռուսաստանը սկսել է վտանգել Ամերիկայի հիմնական արժեքները: Ցավոք, այն մարդիկ, ովքեր տգիտությունը հանդուրժում են իբրև պոստմոդեռնիզմի անխուսափելի հետևանք, կանգնելու են բոլոր վտանգների առաջ, որոնք չեն գալիս դրսից: Վտանգները միշտ գալիս են ներսից: